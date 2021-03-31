Росія: Навальний оголосив голодування в колонії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває термін ув’язнення у виправній колонії №2 міста Покров Володимирської області, оголосив голодування з вимогою «виконати закон» і допустити до нього «запрошеного лікаря».

Заява Навального опубліковано в його інстраграмі. «Лежу голодний, але поки з двома ногами», – повідомив опозиціонер через своїх адвокатів.

У січні Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини після лікування через отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок». Політик і його прихильники впевнені, що на нього скоїла замах російська влада. У Кремлі це заперечують.

У лютому суд замінив Навальному умовний термін на реальний у справі «Ів Роше». Політик перебуває в колонії у Володимирській області Росії. Минулого тижня він поскаржився на болі в спині й нозі, відсутність медичної допомоги і на «катування безсонням».

Федеральна служба з виконання покарань назвала стан Навального задовільним. А заступник голови Громадської спостережної комісії по Володимирській області Володимир Григорян заявив, що опозиціонер симулює проблеми зі здоров’ям.