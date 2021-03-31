Меркель і Макрон закликали Путіна зберегти здоров’я Навального

Лідери Німеччини і Франції Анґела Меркель й Емманюель Макрон закликали президента Росії Володимира Путіна поважати права свого політичного опонента – опозиціонера Олексія Навального – і зберегти йому здоров’я, повідомила пресслужба Єлисейського палацу. Про це йшлося під час відеоконференції канцлерки Німеччини, президента Франції і президента Росії 30 березня.

«У зв’язку з піднятим партнерами питанням про Олексія Навального були надані відповідні роз’яснення об’єктивних обставин справи», – заявили, зі свого боку, в Кремлі. Деталей розмови про політика там не навели.

У січні Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини після лікування через отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок». Політик і його прихильники впевнені, що на нього скоїла замах російська влада. У Кремлі це заперечують.

У лютому суд замінив Навальному умовний термін на реальний у справі «Ів Роше». Політик перебуває в колонії у Володимирській області Росії. Минулого тижня він поскаржився на болі в спині й нозі, відсутність медичної допомоги і на «катування безсонням».

Федеральна служба з виконання покарань назвала стан Навального задовільним. А заступник голови Громадської спостережної комісії по Володимирській області Володимир Григорян заявив, що опозиціонер симулює проблеми зі здоров’ям.