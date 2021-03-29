У Росії заарештували батька директора «фонду Навального»

Директор «Фонду боротьби з корупцією», засновником якого є російський опозиціонер Олексій Навальний, Іван Жданов повідомив, що його батька Юрія Жданова заарештували у кримінальній справі про перевищення службових повноважень.

Як повідомив Жданов у соцмережах, вранці 26 березня до його батька прийшли з обшуком, після чого Жданова-старшого допитували до ночі, а потім затримали. На наступний день відбувся суд, і його відправили до слідчого ізолятора.

Вдень у понеділок суд в Ростові-на-Дону підтвердив арешт Юрія Жданова.

66-річного батька Івана Жданова підозрюють у перевищенні службових повноважень під час роботи в адміністрації одного з сіл Ненецького автономного округу.

«Справа полягає в тому, що він в складі житлової комісії рекомендував главі селища виділити квартиру жінці за договором соціального найму. Виявилося пізніше, що ця сім’я вже отримувала житлову субсидію. Договір розірвали, квартиру адміністрація повернула через суд. Ось і все», – зазначив Жданов.

Юрій Жданов, за словами його сина, з літа минулого року перебуває на пенсії.

«Їм потрібно перетворити моє життя на пекло. Батькові 66 років, безліч хвороб, навіть не затримувався ніколи. Природно, вже викликали «швидку» кілька разів. Судді все одно. Я не думаю, що в його стані вже можливо пройти СІЗО, не втративши залишки здоров’я, якщо взагалі можна пройти це», – сказав Жданов.

У 2016 році проти Івана Жданова відкрили кримінальну справу за ухилення від служби в армії. Тоді він пояснив, що був студентом і аспірантом до 2013 року. А в 2015 році йому виповнилося 27 років. Жданов пов’язував порушення кримінальної справи з його тодішньою політичною і агітаційною діяльністю. Ця справа проти Жданова до суду не дійшла.