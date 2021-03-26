Навальний підтвердив, що у нього проблеми зі здоров’ям

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває у колонії, підтвердив інформацію про погіршення стану здоров’я, зазначивши, що відчуває сильні болі. На його думку, він не отримує належної допомоги. Відповідний запис від першої особи з’явився в інстаграмі Навального, ймовірно, його опублікували соратники політика.

За словами Навального, у СІЗО у нього сильно заболіла спина.

«Мабуть, нерв защемило від постійного сидіння в автозаках і «пеналах» в скорченому вигляді», – зазначив він.

Болі посилилися після етапування Навального з Москви наприкінці лютого.

«Коли етапували, я занепокоївся і почав уже кожен день писати: альо, дуже боляче. Пустіть лікаря сюди або дайте ліки. Не дають. І вже з ліжка встати важко і дуже боляче. Скарги приймають, але нічого не роблять», – описує ситуацію Навальний, підтверджуючи, що йому виписали тільки ібупрофен. Він також пише, що болі переходять на праву ногу, яка частково втратила чутливість.

24 березня соратники Навального заявили про різке погіршення стану його здоров’я та недопуск на зустріч із ним адвокатів.

2 лютого суд у Москві відправив Навального до колонії в кримінальній справі 2013 року. Політик має провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває в місті Покров за 110 кілометрів від Москви.

Звільнення Навального вимагають США, країни Євросоюзу і прихильники російської опозиції. Взимку на підтримку Навального відбулися масові акції протесту, в них взяли участь десятки тисяч людей, тисячі були затримані поліцією.

Після акцій протесту проти близького оточення політика порушили кримінальну справу про порушення санітарних норм. Слідство стверджує, що акції протесту могли сприяти поширенню коронавірусної інфекції. Частина соратників перебуває під домашнім арештом, частина – за межами країни.