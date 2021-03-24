У штабі Навального відмовилися виправити карту з «російським» Кримом – Чубаров

Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті «Свободу Навальному», де окупований Крим позначений як частина Росії. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у фейсбуці.

«За моєю ініціативою годину тому (о 18:45) у мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, під час якої пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення», – зазначив Чубаров.

Він додав, що не хоче «транслювати аргументи», якими Волков пояснив свою відмову.

«Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?» – написав Чубаров.

Раніше глава МЗС України прокоментував висловлювання Навального про Крим, заявивши, що «бутерброд доведеться повернути». Український міністр також переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися.

Фраза про бутерброд почала асоціюватися з позицією російського політика щодо Криму після того, як він в одному з інтерв’ю у 2014 році сказав: «Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», – заявив тоді Навальний.

Навального шпиталізували в серпні 2020 року після поїздки до міста Томська, літак із ним екстрено приземлився в Омську. По тому його вивезли в стані коми на лікування до Німеччини. Кілька західних лабораторій встановили, що він був отруєний розробленою в Росії бойовою речовиною з групи «новачок».

Російська влада стверджує, що отруєння не було. Представники влади одночасно заявляють і про те, що отрути «новачок» ніколи не існувало, і про те, що всі її запаси знищені.

Навальний після лікування в Німеччині повернувся в Росію, де був затриманий, засуджений нібито за порушення умов його попереднього умовного терміну, коли він, перебуваючи на реабілітації в Німеччині, не відзначився в інспектора нагляду, і відправлений до колонії.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.