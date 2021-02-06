Кулеба про підтримку Навального: «Коли вийде з-за ґрат, тоді будемо розбиратися з його поглядами на Крим»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

За його словами, «Україна виступає на захист росіян, які прагнуть демократичних змін», а Олексій Навальний став «уособленням цих змін».

«Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за грати по абсолютно очевидному політичному кейсі. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважатися. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною», – зазначив Кулеба.

Раніше глава МЗС України прокоментував висловлювання Навального про Крим, заявивши, що «бутерброд доведеться повернути». Український міністр також переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися.

Фраза про бутерброд почала асоціюватися з позицією російського політика щодо Криму після того, як він в одному з інтерв’ю сказав:

«Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», – заявив тоді Навальний.

2 лютого Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний.