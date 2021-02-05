Боррель назвав справу Навального нижньою точкою у відносинах з Росією

Відносини між Євросоюзом і Росією переживають по-справжньому важкий момент після отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель перед переговорами в п’ятницю в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Безумовно наші відносини зараз вкрай напружені, і ситуація з Навальним – це нижня точка», – наголосив Боррель.

Російський міністр, відкриваючи зустріч, назвав головною проблемою Москви і Брюсселя «відсутність нормальності у відносинах між двома найбільшими гравцями на євразійському просторі». «Це нездорова ситуація, яка нікому не приносить добра», – підкреслив Лавров. Він додав, що Москва готова обговорювати з Євросоюзом будь-які важливі теми.

Візит Жозепа Борреля – перша поїздка європейського чиновника такого високого рангу в Росію з 2017 року. Відносини залишаються напруженими з 2014-го року, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі. Російська влада заперечує звинувачення в агресії щодо України та військовій підтримці бойовиків «ЛДНР».

Нещодавно європейські країни засудили заміну російським судом Олексію Навальному умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше». У Брюсселі вердикт назвали заполітизованим. Також ЄС вимагав негайного звільнення всіх затриманих на протестах на підтримку Навального активістів, а також самого опозиціонера.

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