Росія: в Омську помер заступник головного лікаря медзакладу, куди привезли отруєного Навального

У російському Омську помер заступник головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги №1. До цього медзакладу привезли російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння в серпні.

У лікарні повідомили, що Сергій Максимишин помер у віці 55 років. Він був заступником головного лікаря з питань анестезіології та реанімації.

Речниця підрозділу Міністерства охорони здоров’я в Омській області Галина Назарова повідомила виданню «Открытые медиа», що лікар помер після серцевого нападу. Вона заявила, що Максимишин минулого року втратив кількох близьких людей.

«Нічого особливого прихованого немає. Людина хворіла, переживала за своїх родичів, він поховав батьків у цьому році. Він помер на роботі, у своїй реанімації, в якій працював. Він лежав у лікарні, його помістили в реанімацію і він там помер», – сказала Назарова.

Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна. Експерти Організації із заборони хімічної зброї дійшли висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок».

Після лікування та кількамісячної реабілітації опозиціонер повернувся до Росії. Його одразу затримали. 2 лютого Симонівський суд Москви скасував умовний термін Навальному і засудив його до трьох з половиною років колонії загального режиму. Фактично Навальний має провести в колонії 2 роки і 8 місяців, адже суд врахував ті 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом.

Сторона звинувачення наполягала на тому, що Навальний мав з’являтися до інспекції двічі на місяць, аби підтверджувати виконання свого умовного терміну. Сторона захисту наполягала, що Навальний не міг відвідувати інспекцію, адже перебував у Німеччині на лікуванні після отруєння.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.