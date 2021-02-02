Суд у Росії вирішив відправити Навального в колонію

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

На засіданні 2 лютого суддя вирішила задовольнити відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном три з половиною роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він порушив умови випробувального терміну. Навальний це заперечував і просив суд звільнити його.

Політик проведе в ув’язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

Рішення суду може бути оскаржене.

Навального утримують у СІЗО, відколи він минулого місяця повернувся в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком».

Російського опозиціонера в 2014 році засудили за звинуваченням у шахрайстві до трьох із половиною років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на п’ять років (потім його продовжили ще на рік). Саму справу і вирок Навальний вважає політично вмотивованими.

У 2017 році Європейський суд із прав людини ухвалив, що так звана справа «Ів Роше» про шахрайство порушила право Навального на справедливий розгляд. Навальному виплатили компенсацію. При цьому Верховний суд Росії визнав вирок законним і відмовився його змінювати.

За два дні до закінчення продовженого випробувального терміну – 28 грудня 2020 року – Федеральна служба Росії з виконання покарань викликала Навального для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію в Москві для реєстрації. Він у цей час перебував у Німеччині, де проходив реабілітацію після спроби отруєння. 29 грудня ФСВП звернулася до суду з проханням замінити Навальному умовний термін на реальний.

Адвокати Навального і сам політик в суді 2 лютого доводили, що повідомили ФСВП про його перебування в Німеччині з поважної причини. Представник ФСВП заявляв, що у Навального були й інші порушення. Прокуратура підтримала заміну умовного терміну на реальний.

Навальний виступив в суді з політичною промовою, звинувативши президента Росії Володимира Путіна як в своєму отруєнні, так і в кримінальному переслідуванні.

Затримання Навального і його утримання в СІЗО викликало обурення його прихильників. 23 січня і 31 січня в багатьох містах Росії пройшли не узгоджені з владою акції за його звільнення, в них брали участь десятки, а за деякими оцінками – сотні тисяч людей.

Після акції 31 січня було затримано понад 5,5 тисяч людей. Багатьох із них відправили під адміністративний арешт. Також порушено кілька кримінальних справ.

Прихильники Навального також намагалися пройти до будівлі Мосміськсуду, де проходив суд. Квартал, однак, був перекритий поліцією. За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», до вечора було затримано більше ніж 300 людей.

Країни Заходу раніше засудили кримінальне переслідування Навального. Від влади Росії також вимагають розслідувати його отруєння. На суд прийшли представники дипломатичних місій понад 10 держав, головним чином європейських. Представниця МЗС Росії Марія Захарова угледіла в цьому спробу втручання у внутрішні справи.