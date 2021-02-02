Суд у справі Навального: рішення очікують о 19:00

Суд у Москві зробив перерву в слуханні справи російського опозиціонера Олексія Навального, якому тюремники просять змінити умовний на реальний у справі про шахрайство, яку вважають політично мотивованою. Суддя пішла до нарадчої кімнати після того, як на засідання кілька годин лунали свідчення і заяви. Рішення очікують о 19:00 за київським часом.

Навальному загрожує термін ув’язнення в три з половиною роки за поданням Федеральної служби Росії з виконання покарань. У відомстві заявляють, що Навальний порушив умови випробувального терміну.

Під час виступу на сьогоднішньому засіданні він заявив, що за цим процесом стоїть «страх і ненависть» президента Росії Володимира Путіна.

Навальний також вкотре звинуватив Путіна в своєму отруєнні і наголосив, що метою слухання є намагання залякати всіх, хто виступає проти Кремля.

«Усі були впевнені, що він просто бюрократ, якого випадково призначили на посаду. Він ніколи не брав участі в дебатах. Вбивство – це єдиний спосіб, яким він вміє боротися. Він увійде в історію як отруйник», – сказав Навальний у своєму зверненні до суду.

«Знаєте, був Олександр Визволитель або Ярослав Мудрий. І буде у нас Володимир Отруйник трусів… Я стою тут, мене охороняє поліція, Росгвардія з’явилася, половина Москви оточена. Саме тому, що маленький чоловічок у бункері божеволіє. Від того, що ми довели і показали, що він не геополітикою займається, а проводить нараду, на якій вирішує, як красти у політиків труси, мастити їх хімзброєю і намагатися їх вбити», – додав опозиціонер.

Світова спільнота раніше закликала владу Росії відпустити Навального, а також його прихильників, затриманих на нещодавніх акціях протесту в Росії.

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».