Суд у Москві оштрафував дружину Навального

Суд в Москві оштрафував на 20 тисяч рублів (близько 7400 грн) дружину Олексія Навального Юлію. Її визнали винною в участі в неузгодженої акції, повідомляє «Интерфакс» з посиланням на її адвоката.

Навальну затримали на протесті в Москві 31 січня. У поліції вона пробула більш ніж три години, потім її відпустили з адміністративним протоколом.

Повідомлялося також про затримання Юлії Навальної на акції 23 січня.

За даними правозахисників, усього у Росії 31 січня на акціях на підтримку Навального затримали понад п’ять тисяч осіб. Це максимальне число затриманих під час російських протестів.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про умовний вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

Суд над ним призначений на 2 лютого. Припускають, що його можуть тепер засудити до реального позбавлення волі на термін до 3 з половиною років.

Навальний і його соратники закликали людей вийти на демонстрації 23 січня, а потім 31 січня. Влада Росії попереджала, що вони будуть незаконними і що їх будуть припиняти з застосуванням сили.