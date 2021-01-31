В Росії протестують на підтримку Навального (трансляція)

У російських містах 31 січня тривають протести проти арешту опозиціонера Олексія Навального. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, наразі в Москві затримали понад сотню протестувальників. У центрі столиці Росії обмежили рух пішоходів і транспорту, закрили сім станцій метро.

Журналісти Радіо Свобода стежать за протестами в Росії наживо, разом з експертами обговорюють, як ці події можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Не узгоджені з владою мітинги відбуваються також у Владивостоку, Красноярську, Новосибірську, Іркутську, Барнаулі, Новокузнецьку, Єкатеринбургу, Челябінську, Уфі, Самарі, Пермі. Станом на 11:30 за російським часом (10:30 за Києвом) відомо про понад 400 затриманих у різних містах, понад 100 з них – у Владивостоку.

23 січня по всій Росії пройшли масові акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Його заарештували на 30 діб після повернення в Росію з Німеччини. По всій країні минулої суботи затримали понад 3700 людей, адмінарешти і штрафи отримали понад 100 затриманих. Слідчий комітет порушив щонайменше 21 кримінальну справу.