МВС Росії застерегло від участі в протестах 31 січня і попередило про відповідальність

Міністерство внутрішніх справ Росії закликало громадян країни утриматися від участі в акціях, планованих на 31 січня прихильниками арештованого опозиційного політика Олексія Навального, зважаючи на обмеження, викликані пандемією коронавірусу. Ці акції влада Росії не погоджувала.

Як заявила речниця МВС Росії Ірина Вовк, влада допускає провокації з боку організаторів і активних учасників, спрямовані на порушення громадського порядку.

Вона заявила, що порушники порядку «будуть затримані і притягнуті до відповідальності».

Прихильники Навального планують 31 січня провести нові акції на його підтримку. Попередні – 23 січня – завершилися рекордним числом затримань: більше ніж чотири тисячі людей, за даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», були доставлені у відділи поліції по всій Росії. Слідчий комітет порушив 21 кримінальну справу за підсумками акцій.

Нову протестну акцію на підтримку арештованого Олексія Навального його соратники анонсували щонайменше в 70 містах Росії.

Російська влада розцінює ці заходи як незаконні. 29 січня Генеральна прокуратура попередила, що дії учасників акції можуть бути кваліфіковані за статтею про масові заворушення.

Генпрокуратура також зажадала від Роскомнагляду блокувати доступ до інтернет-сайтів із закликами до проведення акцій.

Соратників Олексія Навального й опозиційних активістів по всій Росії затримують, заарештовують і виносять «попередження» перед акцією 31 січня.

У російській столиці Москві 31 січня закриють на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену.