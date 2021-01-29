Росія: в день акції на підтримку Навального у Москві закриють 7 станцій метро

У день запланованої на 31 січня нової акції на підтримку критика Кремля Олексія Навального у російській столиці Москві закриють на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Згідно з повідомленням, низка станцій не працюватимуть із 8-ї години ранку.

Також вирішено обмежити рух пішоходів через «заклики громадян до участі в несанкціонованих акціях», повідомило у п’ятницю Головне управління МВС Росії у Москві. Всі обмеження будуть діяти до особливого розпорядження поліції, зазначили у відомстві.

Раніше прокуратура столиці Росії Москви попередила керівників п’яти російських й іноземних інтернет-компаній, що організація неузгодженого мітингу 31 січня, а також участь у ньому призведуть до «встановленої законодавством Росії відповідальності».

23 січня по всій Росії пройшли масові акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Його заарештували на 30 діб після повернення в Росію з Німеччини. По всій країні минулої суботи затримали понад 3700 людей, адмінарешти і штрафи отримали понад 100 затриманих. Слідчий комітет порушив щонайменше 21 кримінальну справу.