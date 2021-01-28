Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 січня 2021, Київ 15:20
Новини | Міжнародні

Протести на підтримку Навального: прокуратура Москви попередила про «неприпустимість протиправних дій» 31 січня

Аналогічні попередження були винесені перед протестними акціями 23 січня, які також не були санкціоновані владою

Прокуратура столиці Росії Москви попередила керівників п’яти російських й іноземних інтернет-компаній, що організація неузгодженого мітингу 31 січня, а також участь у ньому призведуть до «встановленої законодавством Росії відповідальності».

Відомство провело моніторинг і виявило публікації із закликами до участі в масових заходах, а також заворушеннях, йдеться в повідомленні. Це створює загрозу порушення громадського порядку і громадської безпеки, зазначає прокуратура.

«Поширення, а так само надання технічних можливостей для поширення інформації з закликами до участі громадян, у тому числі неповнолітніх, в неузгоджених публічних заходах і масових заворушеннях створює загрозу порушення громадського порядку і громадської безпеки», – відзначили в прокуратурі.

Кому конкретно видані попередження, у відомстві не уточнили.

Аналогічні попередження були винесені перед протестними акціями 23 січня, які також не були санкціоновані владою. За невиконання вимог про припинення поширення закликів Роскомнагляд має намір притягнути до відповідальності Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» і YouTube.

На 31 січня прихильники Навального анонсували нові протести в Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG