У Росії 27 січня силовики влаштували обшук у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії та його соратників, а також в офісі «Фонду боротьби з корупцією» і студії Youtube-каналу «Навальний Live». Обшуки пов’язують із кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві. Також слідчі дії пройшли у кількох активістів та головного редактора видання «Медіазона» Сергія Смирнова. (Відео Reuters).