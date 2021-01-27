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28 січня 2021, Київ 00:01
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Росія: силовики здійснили низку обшуків у Навального та працівників ФБК (відео)

Росія: силовики здійснили низку обшуків у Навального та працівників ФБК (відео)
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Росія: силовики здійснили низку обшуків у Навального та працівників ФБК (відео)

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У Росії 27 січня силовики влаштували обшук у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії та його соратників, а також в офісі «Фонду боротьби з корупцією» і студії Youtube-каналу «Навальний Live». Обшуки пов’язують із кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві. Також слідчі дії пройшли у кількох активістів та головного редактора видання «Медіазона» Сергія Смирнова. (Відео Reuters).

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