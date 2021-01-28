Блінкен заявив, що США «глибоко стурбовані» арештом Навального

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального і не виключають заходів у відповідь після його арешту в Росії. Про які саме заходи йдеться, Блінкен не уточнив.

«Ми глибоко стурбовані безпекою пана Навального, і головне, що його голос – це голос багатьох росіян, яких необхідно почути, а не затуляти їм рота», – цитує держсекретаря США Reuters.

За словами Блінкена, адміністрація президента Байдена розглядає також можливість реакції на інші дії Росії, зокрема, на ймовірне втручання у вибори в США в 2020 році, отруєння Олексія Навального, кібератаки на урядові сервери і пропозицію нагород за атаки на американські війська.

26 січня в телефонній розмові президентів США і Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна – американський лідер висловив занепокоєння взяттям під варту в Росії критика Кремля Олексія Навального.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, російський президент «дав необхідні роз'яснення» Байдену.