Група Bellingcat оприлюднила розслідування про смерть 3 людей унаслідок імовірних дій ФСБ Росії

Група розслідувачів Bellingcat спільно з виданням Insider за участю Der Spiegel оприлюднила 27 січня розслідування про три завершених убивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в отруєнні опозиціонера Олексія Навального. У розслідуванні під назвою «Журналіст, активіст, «патріот» – кого вбивали отруйники з НДІ-2 ФСБ» ідеться про смерті журналіста з міста Нальчик Тимура Куашева, активіста з Дагестану Руслана Магомедраїмова та лояльного до російської влади політика Микити Ісаєва.

«У цій частині ми розповімо про відомі нам епізоди, коли команді отруйників вдалося вбити своїх жертв. Як видно з нашого розслідування, і жертви, і мотиви, і способи вбивства могли бути несхожими один на одного – і тільки команда виконавців була більш-менш постійною. Причому в команді працюють не тільки співробітники НДІ-2, а й Служба захисту конституційного ладу ФСБ, відома серед іншого переслідуванням політичних активістів. Розслідування також показало, що бригада ФСБшників діяла цинічно і самовпевнено: скажімо, в одному з випадків вони перед убивством журналіста відключили відеокамери на цілій вулиці, а відразу після цього вбивства самі ж стали проводити офіційну експертизу крові своєї жертви. Також з’ясувалося, що жертвами можуть бути не тільки активісти і журналісти, а й цілком системні фігури, які виступають на пропагандистських телешоу і критикують Навального», – ідеться в розслідуванні.

Понад місяць тому, 14 грудня, група Bellingcat спільно з партнерами оприлюднила розслідування про замах на російського опозиційного політика Олексія Навального.

У публікації стверджувалося, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.

У розслідуванні докладно розповідається про пересування цих осіб, багато з яких, як стверджується, є старшими офіцерами ФСБ, по країні, дані про їхні дзвінки і про позиціонування телефонів.

Дослідники стверджують, що вся ця інформація була куплена на чорному ринку.

2 вересня в організмі Навального, якого перевезли на лікування з Росії до Німеччини, знайшли сліди «Новачка», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося. Лабораторії Франції, Швеції та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили наявність отрути «Новачок» в аналізах Навального.

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

Європейський союз і Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок».