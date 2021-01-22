Серед можливих жертв «групи отруйників з ФСБ» є журналіст –Bellingcat

Найближчими днями розсідуваальна група Bellingcat опублікує нове дослідження щодо дій групи співробітників ФСБ, імовірно причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цього разу розслідувачі розкажуть про те, як співробітники ФСБ стежили і, ймовірно, були причетні до загибелі опозиціонерів і активістів. У числі їхніх можливих жертв є принаймні один журналіст, розповів телеканали «Настоящее время», створеному Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки» один з авторів розслідування – журналіст Христо Грозев.

В ефірі телеканалу Грозев також розповів про те, що журналісти готують фільм про затримання «групи Вагнера» в Білорусі в серпні 2020 року.

– Ви анонсували дві частини вашого розслідування, одна з них, ви сподівалися, вийде вже цього тижня. Ми дуже чекаємо. Що скажете?

– Як казав Кудрявцев, з яким говорив Навальний: «Не все в наших руках. Залежить від обставин». У нас готова перша частина нового розслідування, готуємо ще другу і третю частину, реально третю і четверту частину, якщо включимо сюди і першу частину про Навального.

Друга частина, яка готова, ми закінчили її вночі, зараз вона передана редакторам. Сподіваюся, що вона вийде або сьогодні, або в найближчі два-три дні. Вона фокусується саме на реально убитих людях, отруєних цією групою смерті ФСБ. Там ми бачимо як мінімум трьох таких росіян і бачимо, що вибір людей не обмежений лише до політичних ворогів, були просто небажані для Кремля.

– Тобто це не тільки політики, це можуть бути і журналісти?

– Саме так. Як мінімум один з тих реально убитих, яких ми виявили, він просто журналіст, він не був ніяким політиком. Можна кожного журналіста теоретично назвати правозахисником, але це – людина, яка займалася блогерської роботою.

– Я правильно розумію, що йдеться про отруєння Кара-Мурзи і Петра Верзилова? Або ви не можете сказати до виходу розслідування?

– По-перше, не можу сказати. Але я хочу нагадати, що перша наша частина, яка зараз вийде, вона спрямована саме на реально убитих людей, тобто людей, яких група смерті змогла отруїти. Друга і третя частини будуть з тими резонансними іменами, яких, за нашими даними, намагалися вбити, але не змогли.

– Ви говорите про вбитих шляхом отруєння отрутою «Новачок» або якимись іншими способами?

У них в розпорядженні було приблизно 20 різних отрут, з якими вони працювали

– Не обов'язково «Новачком», тому що ця група, за нашим аналізом, займалася взагалі хімічними речовинами. Якщо в Росії можна назвати поле, на якому вирішується проблема з опозиціонерами, правово-хімічним полем, то ці люди працювали на хімічному полі. У них в розпорядженні було приблизно 20 різних отрут, з якими вони працювали. Ці всі отрути успадковані від хімічних інститутів Міністерства оборони, які були нібито закриті 10 років тому.

– У цьому розслідуванні йдеться про ту ж групу ФСБ, яка займалася отруєнням Навального?

– Так, туди додалися ще як мінімум шість осіб саме з цієї групи, які точно працюють в ФСБ – або працювали принаймні під час вбивств, якими вони займалися. Саме через це йде невелика затримка в нашій публікації, тому що за нашими стандартами і будь-якими журналістськими стандартами потрібно дати можливість всім об'єктам нашого розслідування відповісти і прокоментувати, так що ми зараз зв'язуємося з цими новими іменами і даємо їм шанс відповісти. Правда, це не буде так шикарно, як варіант з Навальним, коли він зв'язався з ними і отримав відповідь. Але все-таки ми повинні їм дати можливість.

– Я правильно розумію, що в цьому розслідуванні є фрагмент того, що ця група ефесбешників відвідувала Грозний, Чечню, чи ні?

– Ця група точно відвідувала, ми пишемо про ці їхні поїздки, але вже розкриті злочини та вбивства, яикі ми розкрили, не пов'язані безпосередньо з Грозним. Вони часто пов'язані з Кавказом, але не з Грозним.

– Після публікації розслідування про отруєння Навального змінилися умови для роботи над подальшими розслідуваннями? Я так розумію, що могло стати важче.

– Звичайно, набагато важче. Ми розраховуємо набагато більше на вже накопичену інформацію з минулого за двома причинами. По-перше, тому що багато джерел інформації або самі побоялися, або їм заборонено працювати, тобто їх звільнили, одного, мабуть, затримали, хоча ми не знаємо, це був нашим джерелом чи ні. З іншого боку, ми самі не хочемо наражати на небезпеку більше людей, без різниці, яка у них мотивація, але все-таки ми не хочемо цього робити. Тому ми працюємо вже з існуючими базами даних. Все-таки ми змогли виявити три злочини саме на основі старих даних.

– Ви говорили про те, що реакція російського суспільства не виправдала ваших очікувань на розслідування щодо отруєння Навального, але ми бачимо, що росіяни точно обурені тією розкішшю в зв'язку з новим розслідуванням Навального, в якій живуть російська влада. Чи не збираєтеся ви займатися і такими розслідуваннями?

– Я думаю, що ФБК це робить так добре, чесно кажучи, це був найпереконливіший для мене фільм-розслідування про корупцію, який я дивився коли-небудь в світі, що реально треба допомагати таким людям, які спеціалізуються саме в цьому плані, а не намагатися з ними конкурувати.

На жаль, злочинів, посягань на життя настільки багато не тільки в Росії, але і в світі, що нам є чим зайнятися в найближчі роки.

23 січня з 11:00 за московським часом телеканал «Настоящее время» вестиме пряму трансляцію з різних російських міст, а також обговорить в прямому ефірі з експертами і політиками перспективи протестів і самої справи проти Навального:

– Ви говорили, що готуєте розслідування з приводу «вагнеровців», які брали участь в боях на Донбасі, що їх українські спецслужби намагалися заманити на територію України. Що скажете про це розслідуванні? Коли ви його готуєте?

– Ми готуємо документальний фільм – не тільки розслідування, тому що розслідування закінчено, там результат очевидний. Ми намагаємося отримати реакції від учасників саме з боку уряду, президентського офісу. Основне питання: «Чому вони заперечують?» За нашими оцінками, перша частина фільму буде готова приблизно до кінця лютого, як ми говорили раніше. Принаймні тоді ми опублікуємо друковане розслідування, а сам фільм – як буде готовий, протягом року.