Росія: суд заарештував брата Навального до 23 березня

Суд у Росії заарештував Олега Навального, брата російського опозиціонера Олексія Навального, до 23 березня.

Правоохоронці затримали Олега Навального 27 січня у квартирі його брата. Там відбувалися обшуки, які були пов’язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції протесту 23 січня в Москві.

Олексія Навального затримали 17 січня на вимогу Федеральної служби з виконання покарань, яка вважає, що політик порушив умови випробувального терміну за вироком у так званій справі «Ів Роше». Наступного дня суд у Хімках відправив його в СІЗО на 30 діб.

28 січня Московський обласний суд відхилив апеляцію на його арешт.