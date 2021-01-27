Росія: після обшуку в квартирі Навального поліція забрала з собою його брата Олега

У столиці Росії Москві співробітники силових органів завершили обшук у квартирі політика Олексія Навального. Після закінчення обшуку брата політика, Олега Навального, який перебував у квартирі, вивезли поліцейські. Куди саме його повезли і в якому статусі, наразі незрозуміло, повідомляють російські засоби інформації.

Коли Навального виводили, журналістів відтіснили від дверей квартири.

27 січня силовики влаштували обшук у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії та його соратників, а також в офісі «Фонду боротьби з корупцією» і студії Youtube-каналу «Навальний Live».

Обшуки пов’язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві. Також слідчі дії пройшли у кількох активістів та головного редактора видання «Медіазона» Сергія Смирнова.

Олексій Навальний з 18 січня перебуває під вартою в СІЗО «Матроська тиша». Федеральна служба виконання покарань звинувачує його в порушенні зобов’язань умовно засудженого у справі «Ів Роше».

23 січня соратники Навального організували в Москві та десятках інших міст Росії акцію на підтримку політика. На ній затримали понад 3700 людей. Після акції було порушено понад 20 кримінальних справ.