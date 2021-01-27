Фонд Навального відповів на заяви Путіна про палац

Фонд боротьби з корупцією на сайті свого керівника, російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в ув’язненні, прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що палац вартістю близько мільярда доларів під Геленджиком ніколи не був на нього оформлений і не належав його близьким родичам.

У ФБК відзначили, що в розслідуванні Навальний «дві години різними словами пояснював одну і ту ж думку: друзі побудували Путіну секретний палац, оформили на підставних осіб, створили цілу інфраструктуру, щоб ніхто ніколи не дізнався про реального господаря, на президента нічого не оформлюється, все записано на його довірених осіб, і Володимир Путін саме цю думку і повторив».

Також у фонді звернули увагу на уточнення президента Росії, що саме «близькі родичі» не мають і не мали відношення до палацу.

«Це в Путіні прокинувся юрист», – пояснили в ФБК, зазначивши, що ні сват президента Микола Шамалов, на якого був оформлений палац, ні керуючий будівництвом двоюрідний племінник Путіна Михайло Шеломов за сімейним кодексом Росії справді не відносяться до близьких родичів. «Мабуть, у голові Путіна існує якийсь уявний суд, на який він прийде і скаже: а я вас не обманював, я так сформулював, що все правда», – припустили в Фонді боротьби з корупцією.

«Найращою відповіддю» Путіна в ФБК назвали фразу президента про графічний малюнок, опублікований у розслідуванні, на якому Путін нібито купається в палацовому басейні.

«Президент найбільшої країни в світі, лідер наддержави, великий стратег і геополітик подумав, що цей малюнок – фотографія, і почав доводити, що це монтаж. Освоєння далекого космосу? Нанотехнології? Наука? Про що ви, людина не може відрізнити фотографію від спеціально погано зробленого малюнка», – відзначили в ФБК і резюмували, що за сім хвилин своєї промови Путін по-справжньому «не спростував жодного факту» з розслідування.

25 січня Путін відповів на питання про палац, спілкуючись зі студентами. Він сказав, що нерухомість не належить ні йому самому, ні його «близьким родичам», назвавши розслідування ФБК «компіляцією», але так і не назвавши власників об’єкта.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має права озвучувати, кому належить палац, зазначивши лише, що це «якісь підприємці». При цьому він підтвердив слова Путіна про те, що палац не належить ні йому, ні його родичам, додавши, що президент взагалі не має ніякого відношення до палацу.

«Фонд боротьби з корупцією» російського опозиційного політика Олексія Навального 19 січня оприлюднив розслідування про «палац Путіна» під Геленджиком. Воно було зроблене ще до арешту Навального.

У матеріалі йдеться про те, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість – близько мільярда доларів. На території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст, тунель для спуску з палацу до моря. Повідомляється, що на території і нині тривають будівельні та ремонтні роботи. За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди «жертвували» гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Незабаром після виходу фільму-розслідування, а також на тлі арешту самого Навального, у Росії відбулися масові протести із затриманнями людей і застосуванням сили. Дії російської влади проти демонстрантів засудили політики на Заході і правозахисні організації.