Росія: сотні затриманих на акціях протесту, соратник Навального надіслав до США санкційний перелік

У десятках міст Росії в неділю 31 січня відбуваються вуличні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Не узгоджені з владою мітинги відбуваються у Владивостоку, Красноярську, Новосибірську, Іркутську, Барнаулі, Новокузнецьку, Єкатеринбургу, Челябінську, Уфі, Самарі, Пермі. Станом на 11:30 за російським часом (10:30 за Києвом) відомо про понад 400 затриманих у різних містах, понад 100 з них – у Владивостоку.

Читайте також: МВС Росії застерегло від участі в протестах 31 січня і попередило про відповідальність

У Москві та Санкт-Петербурзі, де також очікуються акції протесту, посилена присутність силовиків на вулицях, рух низкою вулиць перекритий, є перші затримані. У Москві закрили сім центральний станцій метро.

Тим часом один із керівників заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков надіслав президенту Сполучених Штатів Джо Байдену перелік із 35 громадян Росії, проти яких фонд пропонує Вашингтону запровадити санкції.

Читайте також: «Чому йоржик як річна пенсія?». Попри погрози кримчани вийшли за Навального

Ашурков, який мешкає в Лондоні, оприлюднив перелік у своєму Фейсбуці. Деякі із людей в цьому переліку вже під санкціями США.

У Білому Домі підтвердили отримання листа.

23 січня по всій Росії пройшли масові акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Його заарештували на 30 діб після повернення в Росію з Німеччини. По всій країні минулої суботи затримали понад 3700 людей, адмінарешти і штрафи отримали понад 100 затриманих. Слідчий комітет порушив щонайменше 21 кримінальну справу.