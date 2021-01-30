Посол США в Росії: послаблювати санкції проти Москви не планують

США і Євросоюз не планують послаблювати санкції проти Москви, запроваджені, зокрема, через анексію Криму, заявив посол США в Росії Джон Салліван в інтерв’ю телеканалу «Дождь».

Підхід Вашингтона до України і мінських угод не змінюється, підкреслив дипломат. За його словами, Сполучені Штати Америки продовжать діалог щодо Донбасу в різних форматах, в тому числі «нормандському».

Коментуючи публікацію на сайті американської дипмісії про неузгоджені акції протесту проти арешту російського опозиціонера Олексія Навального, Салліван сказав, що це було зроблено для безпеки громадян США. Посол зазначив, що американцям не варто ходити на мітинги в Росії. Раніше повідомлення на сайті дипмісії викликало різку критику російського МЗС. У міністерстві назвали дії посольства «втручанням у внутрішні справи» Москви.

Дипломат зауважив, що у Вашингтона і Москви є розбіжності з усіх питань, пов’язаних з отруєнням Навального і його арештом після повернення з лікування в Німеччині.

Про можливе посилення санкційної політики щодо Росії – в тому числі за переслідування опозиції – раніше неодноразово заявляла адміністрація нового президента США Джо Байдена.