У Росії число затриманих перевищило чотири тисячі сто

У Росії і в окупованому нею Криму число затриманих учасників акцій підтримки арештованого критика Кремля Олексія Навального, про кого відомо на цей час, перевищило чотири тисячі сто, і це число вочевидь не повне. Хоча офіційно марші завершилися, люди, зокрема в Москві, ще розходяться, і в деяких місцях іще стаються сутички з силовиками.

Російський правозахисний портал «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих на акціях протесту, наразі повідомляє про 4132 затриманих у 85 містах по всій Росії, а також у Криму. Таким чином, число затриманих уже перевищило кількість тих, кого затримали на попередніх аналогічних акціях на підтримку Навального по всій Росії понад тиждень тому, 23 січня – тоді їх було понад 4 тисячі. Цифри щодо затриманих на сайті весь час зростають.

Найбільше затриманих – у двох найбільших містах Росії, столиці Москві (1220) і Санкт-Петербурзі (890). Ще в п’яти містах більш ніж по сотні затриманих.

Також, за даними «ОВД-Инфо», станом на 17.05 московського часу (16.05 за Києвом) було затримано принаймні 82 журналісти в 31 місті Росії. Серед них був і журналіст-дописувач Радіо Свобода.

Уже після появи цієї інформації надійшли повідомлення про затримання ще кількох журналістів.

Також серед затриманих, за повідомленнями, і дружина діяча Юлія Навальна.

Влада на цей час не наводить офіційних цифр щодо затриманих.

Як повідомляють, у перебігу розгону акцій поліція застосовувала грубу силу, а також електрошокери. Є потерпілі, але їхнє число ще не відоме.

Також акції на підтримку Навального відбувалися й в інших країнах світу.

Нинішні дії російських силовиків розкритикували, зокрема, у США.

«США засуджують постійне застосування суворої тактики проти мирних демонстрантів і журналістів із боку російської влади другий тиждень поспіль. Ми знову закликаємо Росію звільнити затриманих за те, що вони здійснювали свої права людини, включно з Олексієм Навальним», – написав у твітері державний секретар США Антоні Блінкен.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про умовний вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

Суд над ним призначений на 2 лютого. Припускають, що його можуть тепер засудити до реального позбавлення волі на термін до 3 з половиною років.

Навальний і його соратники закликали людей вийти на демонстрації 23 січня, а потім 31 січня. Влада Росії попереджала, що вони будуть незаконними і що їх будуть припиняти з застосуванням сили.