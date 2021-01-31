Росія: кількість затриманих перевищила 2 тисячі, серед них – журналіст-фрілансер Радіо Свобода

Під час акцій протесту в Росії 31 січня затримали кількох журналістів, у тому числі – фрілансера Радіо Свобода Андрія Афанасьєва.

Його зупинила дорожня поліція у далекосхідному російському місті Благовіщенськ. Афанасьєв прямував на місце проведення акції.

Попри наявність прес-карти та доказів того, що він виконує професійні обов’язки, журналіста доправили до місцевого поліцейського відділку.

Зі ще кількома фрилансерами Радіо Свобода спілкувалася поліція у переддень акцій протесту, запланованих на 31 січня.

За даними центру «ОВД-Інфо», загалом під час протестів 31 січня затримали вже понад 2 тисяч людей.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, під час затримання протестувальників у Санкт-Петербурзі поліція застосовує електрошокери. У Москві зокрема затримують протестувальників, які зібралися біля слідчого ізолятора «Матроська тиша», де утримують Навального.

За повідомленнями, в Москві загорівся поліцейський автомобіль, який вже загасили.

Пікет на підтримку затриманого опозиціонера також відбуваються в Німеччині.

Акції 31 січня відбуваються за тиждень після перших масових протестів в Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального 23 січня. Його заарештували на 30 діб після повернення в Росію з Німеччини. По всій країні минулої суботи затримали понад 3700 людей, адмінарешти і штрафи отримали понад 100 затриманих. Слідчий комітет порушив щонайменше 21 кримінальну справу.