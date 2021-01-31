Центр Сімферополя оточений силовиками і військовими, у перехожих перевіряють документи (+фото)

На площі Леніна у Сімферополі не спостерігається ознак проведення масового заходу, але на центральних вулицях перебувають силовики, співробітники підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя, Росгвардія, а також військовий патруль. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

За його інформацією, вся площа за периметром оточена металевими огорожами, уздовж яких чергують молоді люди в штатському. Також уздовж площі ходить патруль поліції. Біля кожного підземного переходу в центрі міста багато людей в цивільному, у перехожих молодого віку вибірково просять пред'явити документи.

Крім цього в центрі міста відключений як стаціонарний, так і мобільний інтернет, не працюють банкомати.

У центрі Севастополя біля площі Нахімова 31 січня велике скупчення поліції, на під'їздах до центру чергують поліцейські наряди. Центральний вхід до Приморського бульвару перекритий​.

У суботу, 30 січня, у Севастополі російська поліція посилено патрулювала центральну площу міста.

Нагадаємо, у Сімферополі за день до чергової анонсованої в сусідній Росії акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального огородили центральну площу високими металевими огорожами.

31 січня прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали та помістили до СІЗО відразу після повернення у Росію 17 січня, планують провести акції з вимогою звільнити політика. Перша серія мітингів в десятках міст пройшла тиждень тому, 23 січня.

За даними центру «ОВД-Інфо», загалом під час протестів 31 січня затримали вже понад 2 тисяч людей.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, під час затримання протестувальників у Санкт-Петербурзі поліція застосовує електрошокери. У Москві зокрема затримують протестувальників, які зібралися біля слідчого ізолятора «Матроська тиша», де утримують Навального.

Багато прихильників політика опинилися під адміністративним арештом. Проти кількох порушили так звані санітарні справи: їх звинуватили у «створенні загрози» зараження коронавірусом на мітингу і помістили під домашній арешт.

23 січня в Сімферополі планували провести мітинг на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, але несанкціонована владою акція так і не відбулася. При цьому центр міста патрулювали російська поліція і казаки.

У Севастополі російський суд виніс 12 постанов про призначення покарання за участь в акції на підтримку Навального.