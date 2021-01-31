Держдепартамент США засудив застосування сили проти протестувальників у Росії

Сполучені Штати засуджують застосування сили проти протестувальників у Росії, мовиться в заяві Державного департаменту США 31 січня.

«США засуджують тривали застосування російською владою жорсткої тактики проти мирних протестувальників і журналістів другий тиждень поспіль», – мовиться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Державний департамент закликає російську владу звільнити затриманих за «здійснення своїх прав людини», в тому числі – російського опозиціонера Олексія Навального.

Наразі відомо про щонайменше 2 тисячі затриманих під час масових протестів у Росії. В тому числі відомо про застосування електрошокерів проти протестувальників у Санкт-Петербурзі.