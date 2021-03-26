Речник Путіна: Кремль не реагуватиме на прохання дружини Навального звільнити чоловіка за станом здоров’я

Кремль не реагуватиме на прохання дружини ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального звільнити чоловіка на тлі повідомлень, що стан його здоров’я за останній місяць різко погіршився. Про це 26 березня в Москві заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Юлія Навальна, яка назвала ув’язнення чоловіка «особистою помстою» президента Росії Володимира Путіна, звертається не за адресою.

«На даний момент, у ситуації, коли громадянин є засудженим, перебуває у виправній колонії, адресою таких звернень є Федеральна служба виконання покарань», – сказав Пєсков.

Ув’язнений російський опозиційний політик Олексій Навальний відчуває сильний біль у спині, але не отримує належного лікування в колонії міста Покров Володимирської області. Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв, який 25 березня відвідав підзахисного в місці позбавлення волі.

24 березня соратники Навального заявили про різке погіршення стану його здоров’я та недопуск на зустріч із ним адвокатів. Про це інформував керівник мережі штабів Навального Леонід Волков.

Раніше цього тижня команда Навального анонсувала весняний мітинг за його звільнення. Як ідеться на сайті політика, його прихильники планують повідомити про час і місце проведення акції лише після того, як у ній висловлять готовність брати участь 500 тисяч людей.

2 лютого суд у Москві відправив Навального до колонії в кримінальній справі 2013 року. Політик має провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває в місті Покров за 110 кілометрів від Москви.

Звільнення Навального вимагають США, країни Євросоюзу і прихильники російської опозиції. Взимку на підтримку Навального відбулися масові акції протесту, в них взяли участь десятки тисяч людей, тисячі були затримані поліцією.

Після акцій протесту проти близького оточення політика порушили кримінальну справу про порушення санітарних норм. Слідство стверджує, що акції протесту могли сприяти поширенню коронавірусної інфекції. Частина соратників перебуває під домашнім арештом, частина – за межами країни.