Росія: у Навального анонсують весняні акції за звільнення політика

Команда російського опозиціонера Олексія Навального анонсувала весняний мітинг за його звільнення. Як ідеться на сайті політика, його прихильники планують повідомити про час і місце проведення акції лише після того, як у ній висловлять готовність брати участь 500 тисяч людей.

Для реєстрації на мітинг був запущений окремий сайт, який став недоступним одразу після анонсу акції. Прихильники Навального переконані, що їм вдасться зібрати наймасовішу акцію в історії сучасної Росії. У тексті уточнюється, що мітинг є лише частиною плану прихильників задля звільнення політика.

2 лютого суд у Москві відправив Навального до колонії в кримінальній справі 2013 року. Політик має провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває в місті Покров за 110 кілометрів від Москви.

Звільнення Навального вимагають США, країни Євросоюзу і прихильники російської опозиції. Взимку на підтримку Навального відбулися масові акції протесту, в них взяли участь десятки тисяч людей, тисячі були затримані поліцією.

Після акцій протесту проти близького оточення політика порушили кримінальну справу про порушення санітарних норм. Слідство стверджує, що акції протесту могли сприяти поширенню коронавірусної інфекції. Частина соратників перебуває під домашнім арештом, частина – за межами країни.