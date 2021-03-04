Кремль роздратований, союзники Навального занепокоєні: яка реакція у Москві на перші санкції проти Росії від адміністрації Байдена?

Речниця суворого Міністерства закордонних справ Росії заявила: «Ми закликаємо наших колег не гратися з вогнем».

Союзники Олексія Навального, російського опозиційного активіста, якого отруїли, а згодом ув’язнили, наголосили, що вжиті заходи не дійшли до того, що є «найболючішими санкціями – санкціями проти олігархів».

На наступний день після того, як Білий дім президента Джо Байдена запровадив свій перший великий каральний пакет заходів проти Москви, експерти, спостерігачі та російські чиновники поспішили відповісти і з’ясувати, що нового це дасть американсько-російським відносинам, а що залишиться незмінним в період, який і без того є нестабільним.

Рішення США було спрямоване на 7 найвищих російських урядовців, включно з очільником Федеральної служби безпеки, головного розвідувального відомства Росії. ФСБ вперше була вказана адміністрацією Байдена як причетна до серпневого отруєння Навального, який ледь не загинув внаслідок дії сильної хімічної нервово-паралітичної речовини під час подорожі Сибіром.

Це «не повинно було стати панацеєю чи призвести до завершення етапу складних відносин з Росією», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі 2 березня.

«Ми думаємо, що відносини будуть і надалі складними. Ми готові до цього. І ми не прагнемо ані розпочати наші відносини з Росією з чистого аркуша, ані ескалації», – додала вона.

Рішення США, які запровадили нові санкції разом з ЄС, були також спрямовані проти дев’яти наукових лабораторій та науково-дослідних установ у Росії, які були причетні до потенційного дослідження хімічної зброї, включно з тією, яка перебуває в розпорядженні Міністерства оборони Росії.

Чи вдарять по олігархах?

Однак санкції США не спрямовані на найважливіших виборців президента Росії Володимира Путіна – так званих олігархів, які є заможними бізнесменами та контролюють основні російські галузі економіки, та хоча вони і не є частиною влади, але переважно дотримуються директив Кремля.

Найефективнішими санкціями, які, на жаль, ще не застосували ні ЄС, ні США, були б санкції проти олігархів

Це розчарувало деяких союзників Навального та представників опозиції.

Через кілька днів після вступу Байдена на посаду, головний юрист «Фонду боротьби з корупцією» Навального розповсюдив 7-сторінковий лист із іменами 35 росіян, на яких пропонувалось накласти санкції. У списку було щонайменше 7 олігархів. Жоден із семи не став об’єктом санкцій адміністрації Байдена, хоча кілька урядових чиновників потрапили під них, в тому числі директор ФСБ Олександр Бортников, керівник Слідчого комітету Олександр Бастрикін, директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников та перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.

«Найефективнішими санкціями, які, на жаль, ще не застосували ні ЄС, ні США, були б санкції проти олігархів», – написала в твітері Марія Певчих, членкиня команди «Фонду боротьби з корупцією», що його створив Навальний.

Економічні санкції, заборона на отримання віз, вилучення активів та подібні заходи вже багато років є зброєю, яку обирають США та їхні західні союзники. Сюди входить «Акт Магнітського» від 2012 року, спрямований на росіян, які, як вважається, порушили права людини, та закон про протидію американським противникам шляхом санкцій 2017 року.

Тим часом окупація українського Криму Росією у 2014 році породила окрему категорію санкцій, які допомогли завдати удару по російській економіці.

До санкцій Навального, що почали діяти 2 березня, належать санкції, які передбачені законом 1991 року, неофіційно відомим як «Закон про хімічну та біологічну війну».

Санкції, які оголосив ЄС за кілька годин до Білого дому, були спрямовані на чотирьох високопоставлених російських чиновників, згідно з його версією «Акту Магнітського», який був запроваджений лише трьома місяцями раніше.

Санкції дієві чи не дуже?

Однак на сьогодні Кремль принципово не змінив свою політику у відповідь на західні санкції, змусивши деяких чиновників у Вашингтоні та інших частинах світу поставити під сумнів їхню ефективність.

Незважаючи на висновки німецьких, французьких та шведських лабораторій, а також Організації з заборони хімічної зброї про те, що потужна отруйна речовина «Новачок», яка, як відомо, виробляється в Росії, була причиною майже смертоносного отруєння Навального, Кремль неодноразово заперечував причетність.

«Ми будемо продовжувати систематично і рішуче захищати наші національні інтереси та протистояти агресії», – сказала речниця МЗС Марія Захарова через кілька годин після оголошення Білого дому.

Нові санкції США послідували, за словами Білого дому, після висновку «з високим рівнем впевненості» американських спецслужб, що за отруєнням Навального стоять співробітники російської ФСБ.

Практично ігноруючи цю оцінку, як і безліч доказів британської групи розслідувачів Bellingcat та самого Навального, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав звинувачення США щодо причетності ФСБ «обурливими». Пояснення він не надав.

Леонід Слуцький, російський депутат, якого вважають близьким до Кремля, заперечив твердження США про те, що санкції були спричинені занепокоєнням правами і свободами людини, а також діями проти Навального та тисяч росіян, які були затримані під час нещодавніх акцій протесту по всій Росії проти його ув’язнення.

Він повторив минулі твердження Росії про те, що мета західних санкцій – затримати розвиток Росії та усунути конкуренцію.

«Захист прав людини тут ні до чого. Метою є завадити розвитку російської науки та оборонної промисловості, – сказав Слуцький у відео на ютубі. – Очевидно, що, серед іншого, це також «гідна оцінка» успіху Росії у боротьбі проти коронавірусу та заходів, що вживаються для підвищення обороноздатності країни».

Білий дім дав зрозуміти, що очікуються і додаткові заходи або санкції.

2 березня один високопоставлений американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена, як очікується, оголосить про свою відповідь на кібератаку SolarWinds найближчими тижнями. Ця кібератака, в якій США звинуватили російську розвідку, була націлена щонайменше проти дев’яти американських агентств та десятків великих компаній.

Навальний був заарештований в московському аеропорту 17 січня після того, як він повернувся до Росії після лікування та одужання від отруєння нервово-паралітичним агентом. 2 лютого суд виніс йому вирок про ув’язнення на більше ніж 2,5 роки, встановивши, що він порушив умовно-дострокове звільнення за попередньою судимістю. Навальний та його прихильники заявляють, що як попереднє засудження, так і позов про порушення умовно-дострокового звільнення є абсурдними та політично вмотивованими.

Санкції є не дуже ефективними

Владислав Іноземцев, російський економіст, директор московського Центру досліджень постіндустріальних суспільств, вважає, що санкції здебільшого є символічними, оскільки лабораторії, про які йде мова, практично не мають комерційних зв’язків із західними компаніями, а зазначені в списку особи, швидше за все, не мають активів чи банківських рахунків на Заході.

«Ще раз ми повинні визнати, що санкції є не дуже ефективними, – сказав він телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». – По-перше, вони не дуже ефективні, а по-друге, в останні роки сама Росія дотримується такого економічного курсу, при якому єдиний потенційно серйозний удар по ній стосувався би... фактичного експорту енергетичних ресурсів».

Санкції є хорошим кроком вперед, але недостатнім

«Ембарґо... може серйозно підірвати позицію російської влади, – додає він. – Але ніхто на це не погодиться, тому що ми чудово розуміємо, що Європа залежить від цих ресурсів».

Леонід Волков, політичний союзник Навального, який зараз перебуває в Литві, заявив, що санкції ЄС та США є «хорошим кроком вперед», але «недостатнім».

«Те, що насправді створило би важелі проти Путіна – це санкціонування близького кола його олігархів», – сказав він інформаційному агентству AFP.