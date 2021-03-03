Соратники Навального сподіваються на розширення санкцій ЄС і США через отруєння опозиціонера

У заснованому російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонді боротьби з корупцією» сподіваються, що надалі США та ЄС поширять санкції і на інших російських чиновників і олігархів. Як написала в твітері голова відділу розслідувань ФБК Марія Пєвчих, те, що «ЄС і США запроваджують санкції проти причетних до незаконної посадки Навального – це прекрасно і круто». Вона звернула увагу на конкретне мотивування санкцій: «віддав незаконний наказ, організував суд у відділі поліції – до нас більше не приїжджай, гроші у нас не зберігай».

Опозиціонер Володимир Мілов вважає, що «всі, хто знущається з сьогоднішніх санкцій – просто не в темі або хайпують». США і ЄС не запровадили санкції проти олігархів, як закликали прихильники Навального, оскільки «західна система заснована на праві, а не на телефонному праві», написав він.

Раніше соратник Навального Володимир Ашурков надіслав президенту США Джо Байдену список із 35 осіб, проти яких, на думку «Фонду боротьби з корупцією», США слід би було запровадити санкції. У списку не тільки чиновники, які могли мати стосунок до організації отруєння Навального, але і бізнесмени з оточення Путіна, зокрема – мільярдери Алішер Усманов і Роман Абрамович. Навальний неодноразово заявляв, що виступає за точкові санкції Заходу проти олігархів, що мають суттєві активи за межами Росії.

2 березня Євросоюз і США запровадили санкції проти російських чиновників через затримання і переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Під нові американські санкції потрапили голова російської пенітенціарної служби Олександр Калашников, голова управління адміністрації президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, генеральний прокурор Росії Ігор Краснов, директор ФСБ Олександр Бортніков, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.

У європейському списку санкцій чотири російські чиновники. Їх імена не вказані, але за даними засобів інформації, йдеться про голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора пенітенціарної служби Олександра Калашникова і генерального прокурора Росії Ігоря Краснова.

Їм буде заборонений в’їзд до країн Євросоюзу і США, а їхні активи на території цих країн, якщо вони існують, будуть заморожені.