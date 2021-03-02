Стали відомі імена російських чиновників, щодо яких США ввели санкції через Навального

США назвали, як і обіцяли, імена сімох підсанкційних російських чиновників, які потрапили у відповідний список через справу російського опозиційного політика Олексія Навального.

Мінфін США у вівторок повідомив, що під нові санкції потрапили:

• голова Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников;

• голова управління адміністрації президента з внутрішньої політики Андрій Ярин;

• генеральний прокурор Ігор Краснов;

• директор ФСБ Олександр Бортников;

• заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов;

• перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.

Активи зазначених в санкційному списку осіб будуть заморожені, громадянам США заборонено вести з ними справи.

Санкції також введені проти 33-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони, 27-го Наукового центру Міноборони, російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології.

У Кремлі раніше заявили, що будь-які нові санкції з боку США через «справу Навального» не досягнуть своєї мети і лише погіршать напружені відносини із США.

Раніше санкції проти росіян через кримінальне переслідування Навального ввів Євросоюз.

20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку із Томська в Москву. Через кілька днів його шпиталізували в Німеччині. За даними експертів, його отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Опозиціонер звинувачує у своєму отруєнні російську владу. Кремль відкидає причетність до отруєння Навального.

У січні політик повернувся до Росії після реабілітації в Німеччині. Його затримали в аеропорту одразу після прибуття до Росії. 2 лютого Симонівський суд Москви скасував умовний термін Навальному і засудив його до трьох з половиною років колонії загального режиму. Фактично Навальний має провести в колонії 2 роки і 8 місяців, адже суд врахував ті 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом.

Сторона звинувачення наполягала на тому, що Навальний мав з’являтися до інспекції двічі на місяць, аби підтверджувати виконання свого умовного терміну. Сторона захисту наполягала, що Навальний не міг відвідувати інспекцію, адже перебував у Німеччині на лікуванні після отруєння.