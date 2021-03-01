Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 березня 2021, Київ 13:05
Новини | Міжнародні

Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до переслідування Навального

Список буде опублікований в офіційному журналі ЄС у вівторок, 2 березня

Постійні представники Євросоюзу дали «зелене світло» санкціям проти Росії, вперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під обмеження, ймовірно, потраплять чотири людини, причетні, на думку Брюсселя, до кримінального переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

Список буде опублікований в офіційному журналі ЄС у вівторок, 2 березня.

Минулого тижня дипломати Європейського союзу узгодили санкційний список за ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними кореспондента Радіо Свобода, санкції застосують до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, глави Національної гвардії Віктора Золотова та очільника Федеральної пенітенціарної служби Росії Олександра Калашнікова.

У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG