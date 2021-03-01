Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до переслідування Навального

Постійні представники Євросоюзу дали «зелене світло» санкціям проти Росії, вперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під обмеження, ймовірно, потраплять чотири людини, причетні, на думку Брюсселя, до кримінального переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

Список буде опублікований в офіційному журналі ЄС у вівторок, 2 березня.

Минулого тижня дипломати Європейського союзу узгодили санкційний список за ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними кореспондента Радіо Свобода, санкції застосують до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, глави Національної гвардії Віктора Золотова та очільника Федеральної пенітенціарної служби Росії Олександра Калашнікова.

У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.