Наслідки санкцій через переслідування Навального будуть відчутними для Росії – голова МЗС Литви

Наслідки санкцій через переслідування російського опозиціонера Олексія Навального будуть відчутними для Москва, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він наголосив, що це вперше ЄС використає новий санкційний режим – санкції за порушення прав людини.

«Його ще не використовували. Раніше не існувало такої правової рамки, щоб ЄС міг застосовувати такі санкції. Раніше це залежало від конкретної ситуації: наприклад, анексія Криму, отруєння Навального. Тепер існує спеціальний механізм, який може бути дуже глибоким. Від заборони на в’їзд до ЄС для людей, які потраплять під цей механізм, і далі – зокрема, замороження і конфіскація активів. Тож таке рішення буде ухвалене. Ми проголосували «в принципі», тепер треба вирішити, наскільки глибоким він буде. Я впевнений, що наслідки будуть відчутними», – сказав Ландсбергіс.

Він також заявив, що проголосував би за внесення до санкційного списку тих осіб, яких пропонують соратники Навального, зокрема, російських мільярдерів Романа Абрамовича й Алішера Усманова.

Водночас Ландсбергіс висловив сумнів, що всі в ЄС погоджуються з цим.

«Мені здається, що санкції залишаються для ЄС питанням насамперед політичним, і такі рішення складно ухвалювати, складно дійти згоди у такому питанні. Перше, на що ми дивимося, – це пакети доказів. Європа повинна бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи. Конкретна справа, конкретні зв’язки з цією справою. З політичної точки зору, я абсолютно згоден із соратниками Навального, я б проголосував за їхній список. Але треба розуміти, що, коли такі рішення ухвалюються, вони ухвалюються 27-ма країнами-членами ЄС. Це має бути спільне рішення», – сказав міністр.

Раніше цього тижня дипломати Європейського союзу узгодили санкційний список за ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними кореспондента Радіо Свобода, санкції застосують до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, глави Національної гвардії Віктора Золотова та очільника Федеральної пенітенціарної служби Росії Олександра Калашнікова.

Очікується, що посли ЄС оголосять рішення 1 березня.

У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.