Візит Борреля до Москви був і приниженням, і успіхом – голова МЗС Литви

Візит голови європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви на початку цього місяця був приниженням, але також і успіхом, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
«Думаю, що це таки було приниження. З іншого боку, я також вважаю, що цей візит був успіхом. Бо без цього візиту, думаю, зараз не було б рішення про санкції», – сказав він.
Ландсбергіс додав, що, попри прагнення до діалогу з Росією, Євросоюз не має «бути на позиціях того, хто благає про такий діалог».
«Це неконструктивно. Очевидно, що їм не потрібен такий діалог. Вони не хочуть говорити. Є теми, на які пан Лавров (голова МЗС Росії Сергій Лавров – ред.) любить говорити. А є теми на кшталт України, Навального чи Світлани Тихановської, про які він не хоче говорити. В такому разі це не дискусія. Це ти просто погоджуєшся прийти і послухати, що тобі скаже інша сторона. А дискусія – це коли говорите і ви, і інша сторона. Тож я би зачекав, допоки Росія захоче поговорити», – наголосив міністр.
Під час триденного візиту голови європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви (першого за чотири роки) його російський колега Сергій Лавров назвав ЄС «ненадійним партнером», на зауваження щодо жорстких розгонів мітингів у підтримку опозиціонера Олексія Навального заявив, що це «квіточки» у порівнянні із поліцейським насиллям проти протестувальників на Заході, а наприкінці візиту дав доручення вислати трьох дипломатів європейських країн із Росії нібито за участь в антиурядових мітингах.
Повернувшись до Брюсселя, Боррель заявив, що Росія «від’єднується від Європи» та пообіцяв санкції за арешт Навального. А Лавров вже з Москви парирував, що Росія у такому випадку може взагалі «розірвати відносини з ЄС».
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