Візит Борреля до Москви був і приниженням, і успіхом – голова МЗС Литви

Візит голови європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви на початку цього місяця був приниженням, але також і успіхом, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Думаю, що це таки було приниження. З іншого боку, я також вважаю, що цей візит був успіхом. Бо без цього візиту, думаю, зараз не було б рішення про санкції», – сказав він.

Ландсбергіс додав, що, попри прагнення до діалогу з Росією, Євросоюз не має «бути на позиціях того, хто благає про такий діалог».

«Це неконструктивно. Очевидно, що їм не потрібен такий діалог. Вони не хочуть говорити. Є теми, на які пан Лавров (голова МЗС Росії Сергій Лавров – ред.) любить говорити. А є теми на кшталт України, Навального чи Світлани Тихановської, про які він не хоче говорити. В такому разі це не дискусія. Це ти просто погоджуєшся прийти і послухати, що тобі скаже інша сторона. А дискусія – це коли говорите і ви, і інша сторона. Тож я би зачекав, допоки Росія захоче поговорити», – наголосив міністр.

Під час​ триденного візиту голови європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви (першого за чотири роки) його російський колега Сергій Лавров назвав ЄС «ненадійним партнером», на зауваження щодо жорстких розгонів мітингів у підтримку опозиціонера Олексія Навального заявив, що це «квіточки» у порівнянні із поліцейським насиллям проти протестувальників на Заході, а наприкінці візиту дав доручення вислати трьох дипломатів європейських країн із Росії нібито за участь в антиурядових мітингах.

Повернувшись до Брюсселя, Боррель заявив, що Росія «від’єднується від Європи» та пообіцяв санкції за арешт Навального. А Лавров вже з Москви парирував, що Росія у такому випадку може взагалі «розірвати відносини з ЄС».