«Європа і Росія віддаляються» – голова дипломатії ЄС після візиту до Москви

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який минулого тижня перебував із триденними візитом у Москві, заявив, що відносини між ЄС і Росією перебувають «на роздоріжжі».

Свою поїздку до Москви дипломат назвав «дуже складною» і додав: візит «підтвердив, що Європа і Росія віддаляються».

«Здається, Росія поступово від’єднується від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу», – написав Боррель у блозі ввечері 7 лютого.

За словами дипломата, «агресивна пресконференція і вислання трьох дипломатів ЄС» під час його візиту «свідчать про те, що російська влада не хотіла користуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС».

Голова дипломатії ЄС додав, що наступні кроки блоку можуть включати подальші санкції проти Москви.

Під час пресконференції з Боррелем 5 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ЄС «ненадійним партнером».

Невдовзі після цього Москва оголосила, що висилає з країни дипломатів із Швеції, Польщі й Німеччини, звинувативши їх в участі у протестах на підтримку арештованого опозиційного лідера Олексія Навального.

Уряди всіх трьох країн заперечили, що їхні дипломати брали участь у демонстраціях.

Відносини між Москвою і ЄС і до справи Навального перебували у напруженому стані – через анексію Росією Криму в 2014 році і її підтримку бойовиків на Донбасі, а також невизнання ЄС виборів у Білорусі і його критику через розгін демонстрацій проти Олександра Лукашенка.