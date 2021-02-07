Жозеп Боррель поклав квіти до місця загибелі Бориса Нємцова в Москві

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, завершуючи 6 лютого триденний візит до Росії, відвідав місце вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту і вшанував пам’ять застреленого шість років тому опозиційного політика.

Європейська служба зовнішніх зв’язків заявила 6 лютого, що Боррель обговорив із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим погіршення ситуації з правами людини в Росії і цілеспрямовані спроби російської влади заглушити критичні голоси і голоси неурядових організацій і представників громадянського суспільства.

Боррель знову наголосив, що Європейський союз засуджує недавню судову постанову по справі Олексія Навального, яка передбачає його ув’язнення в колонії майже на три роки.

В ЄС також засудили спробу його вбивства хімічною речовиною на російській території і арешт при поверненні на батьківщину з Німеччини – після лікування і відновлення здоров’я. Боррель повторив заклики Брюсселя до негайного і безумовного звільнення опозиційного політика.

ЄС рішуче засуджує рішення Росії 5 лютого вислати трьох дипломатів держав ЄС, які нібито брали участь в антиурядових акціях на захист Навального. Боррель відкинув твердження, що дипломати зі Швеції, Німеччини та Польщі вели діяльність, несумісну з їхнім статусом дипломатів, і закликав російську владу переглянути рішення.

Що стосується судового рішення про позбавлення Навального свободи майже на три роки у давній справі про шахрайство, Боррель заявив, що наслідки рішення московського суду будуть обговорювати міністри закордонних справ країн ЄС пізніше цього місяця.

У заяві Європейської служби зовнішніх зв’язків також вказано, що європейські дипломати зв’язувалися з адвокатами Навального під час візиту Борреля в Москву.

Жозеп Боррель у ході візиту обговорював з російською стороною дії Росії в Україні, анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.

Боррель також закликав Росію поважати демократичний вибір народу Білорусі. Раніше Москва підтримала Олександра Лукашенка, незважаючи на відмову ЄС та інших західних країн визнати його законно обраним президентом. Масові протести тривали в Білорусі щотижня протягом декількох місяців – після президентських виборів 9 серпня. Мирні акції протесту призвели до тисяч арештів і задокументованих актів насильства проти демонстрантів, йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Візит Жозепа Борреля був першою поїздкою європейського чиновника такого високого рангу в Росію з 2017 року. Відносини ЄС і Росії залишаються напруженими з 2014 року, коли Москва окупувала Крим і почала агресію на Донбасі. Російська влада заперечує звинувачення в агресії щодо України та військовій підтримці бойовиків угруповань «ЛДНР».