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05 лютого 2021, Київ 20:54
Новини | Міжнародні

В ЄС відреагували на вислання європейських дипломатів Росією

Борреля вважає, що Росія має переглянути своє рішення про видворення іноземних дипломатів

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини.

«Під час моєї сьогоднішньої зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві я дізнався, що трьох європейських дипломатів збираються вислати з Росії. Я рішуче засудив це рішення та відкинув твердження про те, що вони проводили діяльність, несумісну з їх статусом іноземних дипломатів», – сказав Боррель.

За його словами, рішення слід переглянути.

«Я наголосив на єдності та солідарності Європейського союзу з відповідними державами-членами», – додав верховний представник ЄС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала вислання дипломатів невиправданим.

«Ми вважаємо це вислання невиправданим. Ми вважаємо, що це ще один аспект того, що є далеким від принципів правової держави, що можна наразі спостерігати в Росії», – сказала Меркель журналістам.

Як повідомляло Радіо Свобода, Росія висилає з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

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