В ЄС відреагували на вислання європейських дипломатів Росією

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини.

«Під час моєї сьогоднішньої зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві я дізнався, що трьох європейських дипломатів збираються вислати з Росії. Я рішуче засудив це рішення та відкинув твердження про те, що вони проводили діяльність, несумісну з їх статусом іноземних дипломатів», – сказав Боррель.

За його словами, рішення слід переглянути.

«Я наголосив на єдності та солідарності Європейського союзу з відповідними державами-членами», – додав верховний представник ЄС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала вислання дипломатів невиправданим.

«Ми вважаємо це вислання невиправданим. Ми вважаємо, що це ще один аспект того, що є далеким від принципів правової держави, що можна наразі спостерігати в Росії», – сказала Меркель журналістам.

Як повідомляло Радіо Свобода, Росія висилає з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.