Подруга Нємцова розповіла про перші хвилини після його вбивства

Анна Дурицька в інтерв’ю Дмитру Гордону розповіла про події 27 лютого 2015 року, коли вбили російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Нємцова вбили на Великому Москворецькому мосту о 23:31 27 лютого 2015 року. За три години до загибелі він брав участь в ефірі на «Ехо Москви», де говорив про відповідальність президента Росії Володимира Путіна за розв’язання війни на сході України і про корупцію в російській владі. Потім зустрівся в кафе в ГУМі на Красній площі зі своєю подругою – українською моделлю Дурицькою і разом із нею йшов додому на Малу Ординку.

Як розповіла Дурицька, після вечері вона запропонувала поїхати додому на машині, але Борис Нємцов наполіг на тому, щоб пройтися пішки. «Я відчувала, що в той вечір він був особливо тривожним», – згадує вона.

«На мосту я почула хлопки. Ми йшли дуже близько один до одного. І я підняла голову вгору, бо подумала, що це салюти. І коли відчула, що Борис схопив мене за руку, я зрозуміла, що в нього стріляють. Але, обернувшись, я побачила тільки сірий автомобіль, що швидко від’їжджав. Я присіла до Бориса і до останнього думала, що це був чийсь злий жарт, йому просто вистрілили в ногу і він залишиться живий. Але я бачила, як він задихається і намагався кашляти, а з рота у нього пішла кров», – розповіла Дурицька.

За її словами, вона почала питати про те, що їй робити, але Нємцов уже не говорив. «Я підняла голову вгору і побачила снігоприбиральну машину. Через сильний страх, що в мене теж почнуть стріляти, я побігла вперед. Підбігла до снігоприбиральної машини, у мене був сильний шок, я забула номери поліції, номери швидкої допомоги. А ще я втратила дар мови. Я просто не могла говорити. Я не могла вимовити ні слова. Побачила водія снігоприбиральної машини і ледве промовила слова: «Убили людину, наберіть «швидку». Але я не розуміла, чому він такий байдужий: він стояв і курив мовчки», – сказала вона.

Дурицька розповіла, що потім вона сама викликала поліцію і «швидку», але «біля Бориса вже був якийсь хлопець, який його розглядав: він дивився його телефон, документи».

За її словами, вона почула шість пострілів, але це «були секунди». Вона також заперечила версію про те, що Нємцов після пострілів ще був живий і його «добивав» чоловік, який підійшов. «Ні, ні, Борис був убитий відразу», – сказала Дурицька.

За звинуваченням у вбивстві Нємцова було заарештовано і засуджено п’ятьох осіб (всі вони – вихідці з Чечні), проте ні організатор, ні замовник злочину досі не знайдені.

Представники потерпілих вимагали повернути справу в прокуратуру і судити обвинувачених не просто за вбивство, а за посягання на життя державного і громадського діяча. Але Верховний суд Росії відмовився зробити це.

ОБСЄ в лютому цього року закликала Росію провести нове розслідування, а також передати в Парламентську асамблею його матеріали. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що міжнародне розслідування суперечить російським законам, а МЗС повідомило, що в матеріалах справи є держтаємниця. У ході судового процесу (він був відкритим) на жодному з понад 80 засідань будь-які секретні матеріали не згадувалися.