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05 лютого 2021, Київ 20:49
Новини | Політика

Боррель заявив, що говорив із Лавровим про Україну

Візит Жозепа Борреля до Москви – перша поїздка європейського чиновника такого високого рангу в Росію з 2017 року

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час розмови про Україну з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наполягав на повній реалізації Мінских угод. Про це Боррель написав у твітері.

«У нашій дискусії я наполягав на необхідності повної реалізації Мінської угоди та поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти в нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до принципів Гельсінських угод», – заявив верховний представник ЄС.

Візит Жозепа Борреля – перша поїздка європейського чиновника такого високого рангу в Росію з 2017 року. Відносини залишаються напруженими з 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі. Російська влада заперечує звинувачення в агресії щодо України та військовій підтримці бойовиків угруповань «ЛДНР».

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