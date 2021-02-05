Боррель заявив, що говорив із Лавровим про Україну

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час розмови про Україну з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наполягав на повній реалізації Мінских угод. Про це Боррель написав у твітері.

«У нашій дискусії я наполягав на необхідності повної реалізації Мінської угоди та поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти в нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до принципів Гельсінських угод», – заявив верховний представник ЄС.

Візит Жозепа Борреля – перша поїздка європейського чиновника такого високого рангу в Росію з 2017 року. Відносини залишаються напруженими з 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі. Російська влада заперечує звинувачення в агресії щодо України та військовій підтримці бойовиків угруповань «ЛДНР».