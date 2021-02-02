Боррель поговорив із Кулебою перед візитом до Росії

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель напередодні свого візиту до Росії поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Добра розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб поінформувати його про мій майбутній візит до Росії, де я викладу незмінну позицію ЄС на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і закличу до повного виконання мінських домовленостей», – написав він у твітері.

У Міністерстві закордонних справ України цю телефонну розмову назвали «координацією позицій» двох сторін.

Зокрема, Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов’язань Росією за мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться. Він також підтвердив, що доведе до російської сторони чітку незмінну позицію ЄС щодо невизнання незаконної спроби анексії Криму.

Кулеба порушив питання застосування проти Росії нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму, повідомили в МЗС. Співрозмовники приділили окрему увагу майбутньому запускові «Кримської платформи» і підтримці цієї ініціативи з боку ЄС.

Крім того, Кулеба поінформував Борреля про поточний стан мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі у рамках «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи. Також міністр ознайомив співрозмовника із ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі і ситуацією в окупованому Криму.

Серед іншого, Боррель підтвердив свій намір здійснити візит до України, включно з відвіданням лінії зіткнення на Донбасі, щойно карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 дозволятимуть це зробити.

А Кулеба висловив вдячність верховному представникові за його особисту роль у питанні надання Україні швидкого доступу до вакцини проти COVID-19, повідомили в МЗС.

Окремою темою розмови стали поточні питання порядку денного відносин Україна – ЄС, зокрема підготовка до засідання 11 лютого у Брюсселі Ради асоціації Україна – ЄС і запланованого на 2021 рік саміту «Східного партнерства», мовиться в повідомленні.

Візит Жозепа Борреля до Росії для його зустрічей із представниками і влади тієї країни, і громадянського суспільства має відбутися з 4 по 6 лютого.

Його закликали скасувати цей давно запланований візит через недавні події в Росії, починаючи з затримання критика Кремля Олексія Навального і закінчуючи жорстокими розгонами акцій на підтримку діяча і затриманнями й побиттями їхніх учасників. Але в керівництві Євросоюзу вирішили, що візит усе одно має відбутися, бо навіть за умов глибокої взаємної недовіри між ЄС і Росією необхідні дипломатія і діалог.