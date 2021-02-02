В МЗС України повідомили нові подробиці розмови Кулеби і Блінкена

У Міністерстві закордонних справ України повідомили подробиці першої телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і нового держсекретаря США Ентоні Блінкена, про які не згадувалося в попередніх повідомленнях про цю розмову.

Зокрема, мовиться в повідомленні, Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Держсекретар також наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі і в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання.

А Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США в дипломатичних зусиллях для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту і деокупації Донбасу і Криму. «Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, щоб її продовжувати», – підкреслив міністр.

Він також наголосив на важливості залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення у підтримці США цієї ініціативи України, повідомили в МЗС.

«Сторони приділили окрему увагу спільним зусиллям з протидії гібридним загрозам і дезінформації. Дмитро Кулеба поінформував про ініціативу зі створення в Україні міжнародного центру протидії дезінформації і пропаганді і підкреслив готовність нашої держави ділитися передовим досвідом у цій сфері», – також мовиться в повідомленні.

За словами голови МЗС, у відносинах України і США «починається новий день».

Про інші моменти розмови раніше повідомив Державний департамент США.

Зокрема, держсекретар наголосив на твердій двопартійній підтримці України і на тому, що США мають за пріоритет суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення України. Він пообіцяв продовжити широку економічну і військову допомогу США Україні. Крім того, він наголосив на важливості для України продовження прогресу в боротьбі з корупцією, втіленні верховенства права і в економічних реформах.

Також держсекретар і голова МЗС обговорили продовження зусиль України для боротьби з COVID-19 і для дипломатичного вирішення питання про агресію Росії на сході України і в Криму, повідомили в Держдепартаменті.

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За словами низки експертів, адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена буде мати за один зі своїх пріоритетів як підтримку України в її протистоянні агресії Росії, так і вимогу до України здійснювати необхідні для неї реформи.