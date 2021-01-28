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28 січня 2021, Київ 22:51
Політика

Переяслав – Київ – Нью-Йорк: що відомо про українське коріння нового держсекретаря США Ентоні Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен часто згадує про те, що його родичі іммігрували до США з території України. А якщо точніше – з Києва. Але відома дослідникам історія родини Блінкен, чи, як тоді вони називались, Блінкін, починається раніше.

Перші згадки про родину держсекретаря США Ентоні Блінкена в книзі родоводів із Переяслава датуються 1874 роком. Янкель і Рись Блінкіни мали чотирьох синів і двох дочок. Їхній молодший син Меєр, який згодом іммігрував до США, народився у 1877 році.

Державний архів Київської області: записи про чотирьох синів Янкеля
Державний архів Київської області: записи про чотирьох синів Янкеля

«Вони приїхали в Переяслав із Золотоноші, – розповідає дослідниця єврейських родоводів Надія Ліпес. – У них було прізвище Блінкін – і Меєр, прадідусь Ентоні Блінкена, писав своє прізвище через «І» - БлінкІн, а не БлінкЕн».

Зрештою, Меєр Блінкін перебрався до Києва. Там він одружився зі старшою на рік Ганною-Махле Туровською. Весілля зіграли в хоральній синагозі на київському Подолі, яка зараз стоїть на вулиці Щекавицькій. Через два роки в них народився первісток - Мойше, тобто Мойсей, дід нового держсекретаря США.

Згодом у пари народяться ще три сини: Соломон, Яків-Гершель і Віктор. На початку 1904 року сім’я Блінкіних почала імміграцію в США – першими вирушили Меєр і 4-річний Мойсей. Спочатку в Гамбург, потім у Лондон, а звідти на кораблі – в Нью-Йорк. Але після прибуття батька й сина затримали для додаткової перевірки.

Із архівів American Family Immigration History Center: такий вигляд мала реєстрація нових прибульців. На цій сторінці, серед інших, є вихідці з Російської імперії 28-річний Макс Блімкін, тесля, і його 8-річний син Герш
Із архівів American Family Immigration History Center: такий вигляд мала реєстрація нових прибульців. На цій сторінці, серед інших, є вихідці з Російської імперії 28-річний Макс Блімкін, тесля, і його 8-річний син Герш

«У записах вказано, що Меєра відкликали з черги, – розповідає директорка центру історії імміграції американських сімей Джекі Шалк. – Це було не через стан здоров’я. Ми лише знаємо, що поряд із його іменем у журналі стоїть хрестик – нам не відомо, в чому була причина. Але ми знаємо, що у Меєра було з собою 10 доларів. У документі вони закреслені, і поруч написано 2. Це цікаво, бо в його сина, в якого нічого з собою теоретично не могло бути, виявилось 8 доларів. Схоже, батько просто засунув їх у кишеню дитини – думаючи, що його самого відправлять додому, а хлопчика залишать».

Прізвище Блінкін дуже специфічне, і, найімовірніше, всі носії цього прізвища – родичі
Надя Ліпес, дослідниця єврейських родоводів

Через два роки в США приїхала дружина з іншими дітьми. У Мойсея, який змінив своє ім’я на Моріс, згодом народилось двоє дітей. Один із них, Дональд Меєр Блінкен, згодом стане послом США в Угорщині – і батьком теперішнього держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Дослідниця єврейських родоводів Над я Ліпес каже, що в теперішнього голови Держдепартаменту, найімовірніше, залишилась далека рідня по той бік океану: «Прізвище Блінкін дуже специфічне, і, найімовірніше, всі носії цього прізвища – родичі».

За даними української мапи прізвищ, в Україні зареєстровано щонайменше 24 людини з прізвищем Блінкін чи Блінкіна. Найбільше – у Харківській і Запорізькій областях.

Дивіться також: Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря США

Сенат США затвердив Eнтоні Блінкена новим державним секретарем
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Сенат США затвердив Eнтоні Блінкена новим державним секретарем

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