У Держдепартаменті США повідомили подробиці розмови Блінкена і Кулеби

У Державному департаменті США повідомили подробиці першої телефонної розмови нового держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, про яку обидва дипломати повідомили ввечері 1 лютого коротко у твітері.

«Державний секретар наголосив на твердій двопартійній підтримці України і на тому, що США мають за пріоритет суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення України. Він пообіцяв продовжити широку економічну і військову допомогу США Україні», – заявив про цю розмову речник Держдепартаменту Нед Райс.

Крім того, мовиться в повідомленні, держсекретар наголосив на важливості для України продовження прогресу в боротьбі з корупцією, втіленні верховенства права і в економічних реформах. Це зміцнить українські інституції і забезпечить світле і квітуче майбутнє для всіх українців, сказав він.

Також держсекретар і голова МЗС обговорили продовження зусиль України для боротьби з COVID-19 і для дипломатичного вирішення питання про агресію Росії на сході України і в Криму, повідомили в Держдепартаменті.

Сам Ентоні Блінкен коротко написав про цю розмову у твітері. Він теж заявив, що підтвердив «непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російської агресії» з боку США і «відданість просуванню реформ, життєво важливих для успіху України».

І Дмитро Кулеба, коротко повідомивши про розмову, висловив вдячність США за «непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України». Також, повідомив він, обидва дипломати «підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним».

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За словами низки експертів, адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена буде мати за один зі своїх пріоритетів як підтримку України в її протистоянні агресії Росії, так і вимогу до України здійснювати необхідні для неї реформи.