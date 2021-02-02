Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
02 лютого 2021, Київ 07:20
Новини | Політика

Кулеба розповів про першу розмову з новим держсекретарем США

Дмитро Кулеба вважає, що у відносинах України і США починається «новий день»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що мав першу телефонну розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном увечері 1 лютого.

За словами голови МЗС, вони обговорили важливість партнерства України та США і «домовилися зробити його більш амбітним».

«У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – написав Кулеба.

Блінкен також прокоментував цю розмову, зазначивши, що було «чудово» поговорити з очільником українського МЗС.

За його повідомленням, у розмові він «підтвердив непохитну підтримку суверенітету України та територіальної цілісності перед обличчям російської агресії, а також відданість просуванню реформ, життєво необхідних для успіху України».

Читайте також: Переяслав – Київ – Нью-Йорк: що відомо про українське коріння нового держсекретаря США Ентоні Блінкена

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG