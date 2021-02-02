Кулеба розповів про першу розмову з новим держсекретарем США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що мав першу телефонну розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном увечері 1 лютого.

За словами голови МЗС, вони обговорили важливість партнерства України та США і «домовилися зробити його більш амбітним».

«У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – написав Кулеба.

Блінкен також прокоментував цю розмову, зазначивши, що було «чудово» поговорити з очільником українського МЗС.

За його повідомленням, у розмові він «підтвердив непохитну підтримку суверенітету України та територіальної цілісності перед обличчям російської агресії, а також відданість просуванню реформ, життєво необхідних для успіху України».

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26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.