США розглянуть можливість нових санкцій проти Росії через придушення мирних протестів – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість у зв'язку з насильницьким придушенням протестних виступів в Росії. Про це глава Держдепартаменту заявив 1 лютого в інтерв'ю телеканалу NBC.

Глава зовнішньополітичного відомства США сказав, що наразі адміністрація президента Байдена вирішує якою має стати відповідь на ситуацію навколо російського опозиційного лідера Олексія Навального і на інші дії російського керівництва.

Серед цих дій Блінкен назвав:

російське втручання в американські вибори;

кібератака на компанію Solar Wind;

і передбачувані винагороди з боку Росії за вбивство американських військових в Афганістані.

За словами Ентоні Блінкена, адміністрація Байдена розгляне можливість введення нових санкцій проти Росії.

Напередодні, Держсекретар США Блінкен заявив, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального і не виключають заходів у відповідь після його арешту в Росії.

«Ми глибоко стурбовані безпекою пана Навального, і головне, що його голос – це голос багатьох росіян, яких необхідно почути, а не затуляти їм рота», – цитує держсекретаря США Reuters.

26 січня в телефонній розмові президентів США і Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна – американський лідер висловив занепокоєння взяттям під варту в Росії критика Кремля Олексія Навального.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, російський президент «дав необхідні роз'яснення» Байдену.

Читайте ще:

«Влада відчуває себе окупантом»: чому російські силовики жорстоко розганяють акції протесту і до чого це призведе?