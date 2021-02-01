США розглянуть можливість нових санкцій проти Росії через придушення мирних протестів – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість у зв'язку з насильницьким придушенням протестних виступів в Росії. Про це глава Держдепартаменту заявив 1 лютого в інтерв'ю телеканалу NBC.
Глава зовнішньополітичного відомства США сказав, що наразі адміністрація президента Байдена вирішує якою має стати відповідь на ситуацію навколо російського опозиційного лідера Олексія Навального і на інші дії російського керівництва.
Серед цих дій Блінкен назвав:
- російське втручання в американські вибори;
- кібератака на компанію Solar Wind;
- і передбачувані винагороди з боку Росії за вбивство американських військових в Афганістані.
За словами Ентоні Блінкена, адміністрація Байдена розгляне можливість введення нових санкцій проти Росії.
Напередодні, Держсекретар США Блінкен заявив, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального і не виключають заходів у відповідь після його арешту в Росії.
«Ми глибоко стурбовані безпекою пана Навального, і головне, що його голос – це голос багатьох росіян, яких необхідно почути, а не затуляти їм рота», – цитує держсекретаря США Reuters.
26 січня в телефонній розмові президентів США і Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна – американський лідер висловив занепокоєння взяттям під варту в Росії критика Кремля Олексія Навального.
За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, російський президент «дав необхідні роз'яснення» Байдену.
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