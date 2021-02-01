Моніторинг США вказує на зростання насильства з боку «Талібану» в Афганістані попри переговори

Напади екстремістського угруповання «Талібан» в столиці Афганістану Кабулі почастішали, а чиновники, активісти та журналісти дедалі більше стають їхніми мішенями – про це свідчить свіжий щоквартальний звіт Спеціального генерального інспектора з відновлення Афганістану Сполучених Штатів (SIGAR).

Ця організація, створена Конгресом США, займається моніторингом використання коштів, які Вашингтон виділяє для допомоги Афганістану.

«Ворожі напади в Кабулі (за останні квартал – ред.) відбувалися частіше, ніж у попередньому кварталі. Їхня щільність також набагато вища, ніж в аналогічний період торік», – йдеться у звіті.

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За даними моніторингу, напади талібів загалом по країні за цей період були дещо рідшими, ніж за попередній квартал, але частішими, ніж в аналогічний період 2019 року.

«Позаяк діяльність агенцій США продовжує скорочуватися, ставатиме дедалі важливішим, щоб США та інші донори вдавалися до агресивного та ефективного контролю своїх коштів та програм», – йдеться в цитати спеціального інспектора Джона Сопко.

За даними місії НАТО в Афганістані Resolute Support, з 1 вересня по 31 грудня 2020 року в Афганістані постраждали 2 586 цивільних, з них 810 вбиті, 1 776 – поранені, йдеться в звіті SIGAR.

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23 січня представники адміністрації Байдена заявили, що переглядають мирну угоду від лютого 2020 року між Сполученими Штатами та «Талібаном» на тлі застережень щодо того, чи виконує «Талібан» своє зобов’язання зменшити насильство в Афганістані.

За кілька днів до вступу Байдена адміністрація експрезидента Дональда Трампа, що відходить, заявила, що досягла своєї мети зменшити кількість американських військ в Афганістані приблизно до 2500. Це було частиною більш широкого плану виведення всіх американських військ до травня.