Родичі викраденого в Афганістані американця закликають Байдена не виводити війська до його звільнення

Родичі Марка Фрерікса, співробітника армії Сполучених Штатів, якого вважають викраденим екстремістами, закликають президента США Джо Байдена не продовжувати виведення військ із Афганістану, доки Фрерікс не буде звільнений з полону. Свою заяву члени сім’ї та прихильники Фрерікса оприлюднили 31 січня, в річницю його зникнення.

Марк Фрерікс працював над інженерними проектами в Афганістані, коли його викрали. Представники США вважають, що його утримує пов’язана з угрупованням «Талібан» група «Хаккані». Таліби публічно не визнали, що Фрерікс у них.

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«Ми впевнені, що він все ще живий і здоровий. У нас немає жодних припущень, що він може бути мертвий або поранений» – сказала сестра зниклого Шарлін Какора агентству Associated Press.

Фрерікс – один із кількох громадян США, відповідальність за долю яких успадкувала адміністрація Байдена.

Пол Овербі, 78-річний письменник із США, зник у 2014 році в провінції Хост біля кордону з Пакистаном, досліджуючи книгу. За словами дружини Овербі, перед зникненням він, ймовірно, планував перетнути кордон із Пакистаном, щоб домовитись про інтерв’ю з керівником мережі «Хаккані».

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Державний департамент США запропонував винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допомагає знайти та звільнити Фрерікса та Овербі. Серед інших громадян США, які, як вважається, перебувають у полоні за кордоном, - Остін Тіс, який зник у Сирії в 2012 році, а також морський піхотинець США Тревор Рід та корпоративний топменеджер Пол Вілан, обидва ув’язнені в Росії.

23 січня представники адміністрації Байдена заявили, що переглядають мирну угоду від лютого 2020 року між Сполученими Штатами та «Талібаном» на тлі застережень щодо того, чи виконує «Талібан» своє зобов’язання зменшити насильство в Афганістані.

За кілька днів до вступу Байдена адміністрація експрезидента Дональда Трампа, що відходить, заявила, що досягла своєї мети зменшити кількість американських військ в Афганістані приблизно до 2500. Це було частиною більш широкого плану виведення всіх американських військ до травня.