Афганістан: 12 силовиків загинули через напад «Талібану»

Група бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» вбила 12 співробітників місцевих сил безпеки в західній провінції Герат, повідомила поліція провінції 16 січня.

Прессекретар поліції Герату Абдул Ахад Валізада заявив, що напад був здійснений щонайменше двома талібами, які «проникли» в склад силових служб, увечері 15 січня.

За його словами, нападники втекли зі зброєю та боєприпасами вбитих правоохоронців. Валізада додав, що афганські урядові сили відновили контроль над районом.

Тим часом у столиці Кабулі 16 січня через вибух магнітної бомби, прикріпленої до поліцейської машини загинули двоє правоохоронці, один зазнав поранення. Про це повідомила поліція міста.

За цей напад ніхто не взяв на себе відповідальності.

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«Талібан» смертоносні напади проти міжнародно визнаного уряду попри на надію на сталий мир внаслідок катарського переговорного процесу, в той час як бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за численні напади в столиці протягом останніх місяців.

Наразі представники уряду Афганістану і Талібану перебувають у столиці Катару Досі, обговорюючи порядок денний перемов.

Напади сталися за кілька годин після того, як Сполучені Штати оголосили про скорочення рівня військ в Афганістані до 2500, що є мінімумом за майже два десятиліття.

Згідно з угодою між США і Талібаном, досягнутою в лютому минулого року, усі іноземні сили планують покинути Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки від групи бойовиків, включаючи розрив зв'язків з Аль-Каїдою.